2019-02-05T08:22:16+03:00
Политика

Экс-министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб стал гендиректором ГУП «ТПО ЖКХ УР»

Он приступил к исполнению своих обязанностей 26 января
Юлия ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб занял пост генерального директора государственного унитарного предприятия «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» (ГУП «ТПО ЖКХ УР»). Как сообщили «Комсомолке» в приемной предприятия, к своим обязанностям Иван Ястреб приступил с 26 января.

Он сменил Александра Воробьева, занимавшего этот пост с 2002 года.

25 января стало известно, что Иван Ястреб покинул пост министра строительства, ЖКХ и энергетики республики. https://www.izh.kp.ru/online/news/3366522/ Вместо него эту должность с приставкой «и.о.» занял замминистра ведомства Дмитрий Сурнин. Трудовой договор с Ястребом был прекращен по соглашению сторон.

СПРАВКА КП

ГУП «ТПО ЖКХ УР» основано 17 ноября 1988 года. Это многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии. Объединение выполняет проектирование, строительство и капитальный ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, сетей - электро- тепло- газо- водоснабжения, бурение, ремонт и реконструкцию артезианских скважин на воду, монтаж и сервисное обслуживание приборов учета тепла и воды, КИП и автоматики, пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания котельных на всех видах топлива.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

С 1 февраля в Удмуртии выросли социальные выплаты (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Столкнулся со встречным автомобилем»: мужчина погиб в ДТП в Удмуртии
«Он был абсолютно адекватный, просто немного уставший»: новые подробности с последнего дня Децла
Новые полигоны могут послужить снижению тарифа за вывоз мусора в Удмуртии
На «Российском инвестиционном форуме-2019» Удмуртия подпишет 11 соглашений
Портрет с изображением уроженца Удмуртии опубликовал сайт журнала Vogue
Ижевчане хотят установить памятник Децлу
Глава Ижевска прокомментировал ситуацию со светофорами на перекрестке Удмуртская -10 лет Октября
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с министром просвещения России
5 февраля ООО «УКС» начинает второй этап проверки теплосетей в Ижевске с помощью красителя
Участники вечеринки, на которой погиб рэпер Децл, в студии «Прямого эфира» на канале «Россия»
Боксер-профессионал Александр Поветкин принял участие в открытии зала бокса в Ижевске
Автомобилистов Ижевска просят не мешать снегоуборочным работам