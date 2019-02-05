Экс-министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб стал гендиректором ГУП «ТПО ЖКХ УР»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-05T08:22:16+03:00

Он приступил к исполнению своих обязанностей 26 января

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Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб занял пост генерального директора государственного унитарного предприятия «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» (ГУП «ТПО ЖКХ УР»). Как сообщили «Комсомолке» в приемной предприятия, к своим обязанностям Иван Ястреб приступил с 26 января.

Он сменил Александра Воробьева, занимавшего этот пост с 2002 года.

25 января стало известно, что Иван Ястреб покинул пост министра строительства, ЖКХ и энергетики республики. https://www.izh.kp.ru/online/news/3366522/ Вместо него эту должность с приставкой «и.о.» занял замминистра ведомства Дмитрий Сурнин. Трудовой договор с Ястребом был прекращен по соглашению сторон.

СПРАВКА КП

ГУП «ТПО ЖКХ УР» основано 17 ноября 1988 года. Это многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии. Объединение выполняет проектирование, строительство и капитальный ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, сетей - электро- тепло- газо- водоснабжения, бурение, ремонт и реконструкцию артезианских скважин на воду, монтаж и сервисное обслуживание приборов учета тепла и воды, КИП и автоматики, пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания котельных на всех видах топлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU