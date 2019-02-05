Допсекции появятся на светофоре на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-05T11:30:51+03:00

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В Ижевске до 7 февраля установят дополнительные секции на светофоре, который регулирует движение на перекрестке улиц Удмуртская-10 лет Октября. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.

Дополнительные секции будут регулировать правый поворот на перекрестке. Также продолжаются работы по оптимизации светофора: на данный момент увеличено время горения зеленого света для транспорта, который двигается по улице Удмуртская и по улице 10 лет Октября.

Госавтоинспекция рекомендует водителям не опасаться заблаговременно занимать левый ряд для движения прямо, так как при действующей организации проезда перекрестка движение встречного транспорта при зеленом сигнале светофора отсутствует. На сегодняшний день сотрудники, работающие на перекрестке, отмечают, что водители, оставляя левый ряд свободным, смещаются на два средних ряда улицы Удмуртская, создавая заторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU