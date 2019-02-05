2019-02-05T06:37:54+03:00
Общество

Глава Ижевска прокомментировал ситуацию со светофорами на перекрестке Удмуртская -10 лет Октября

Он просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию со светофорами на перекрестке Удмуртская -10 лет Октября. Он написал пост на своей страничке в «Фейсбуке».

- Мы на постоянной связи с сотрудниками Госавтоинспекции. Коллеги из ГИБДД в круглосуточном режиме на объекте - пытаются найти оптимальный вариант, - написал глава города. - Обращаюсь к горожанам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам. Необходимость вызвана печальной статистикой ДТП. Только в прошлом году здесь произошло 12 аварий. В результате таких ДТП 14 человек пострадали.

По словам Бекмеметьева, сейчас фазу по Удмуртской разделили в раздельные бесконфликтные направления, убрали все задержки красным сигналом. Дополнительно увеличили за счет этого время движения по 10 лет Октября.

- С целью повышения пропускной способности к четвергу планируется установка дополнительных секций для поворота с Удмуртской на 10 лет Октября в двух направлениях (в существующих фазах) без увеличения цикла. ГИБДД рекомендует активнее занимать левый ряд при движении прямо, - подытожил Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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