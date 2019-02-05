В частном секторе Ленинского района в Ижевске установят 31 дополнительный контейнер

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-05T11:48:15+03:00

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В Ижевске, в частном секторе Ленинского района до конца недели установят 31 дополнительный контейнер для мусора. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора.

Дополнительные контейнеры позволят частично отказаться от сигнального метода и сделают услугу по вывозу мусора удобнее.

Адреса установки дополнительных контейнеров:

3 Малиновая гора - 2 площадки - 4 контейнера

ул. Чутырская, 2 - 2 контейнера

Перекресток: ул. Чутырская и Тополинная - 2 контейнера

Ул. Ижовая у дома № 11 - 2 контейнера

Перекресток: ул. Деловая и Механизаторская - 2 контейнера

Ул. Учхозная, 19 - 3 контейнера

Перекресток: пер. Буточный и ул. Краснознаменная - 2 контейнера

Перекресток: ул. Саратовская и Литейная - 2 контейнера

Перекресток: ул. Александровская и Рязанская - 3 контейнера

Перекресток: ул. Александровская и Ульяновская - 3 контейнера

Ул. Вараксинская у дома № 2 - 2 контейнера

Перекресток: ул. Инструментальная и Красина - 2 контейнера

Перекресток: ул. Севастопольская и Московская - 10 кубовый бункер.

Перекресток: ул. Чернышевского и Постольская - 10 кубовый бункер.

На данный момент от сигнальных методов вывоза мусора удалось отказаться в Новых Парниках.

Адреса вновь появившихся баков выкладывают на официальном сайте Ижевска. Если жители частного сектора хотят, чтобы поблизости с их домом тоже появился контейнер, то им надо обращаться в районную Администрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU