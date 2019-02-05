2019-02-05T12:27:13+03:00
Общество

Японское телевидение показало уроженку Удмуртии Алину Загитову с малоизвестной стороны

В сюжете показывают ее дом, маму и домашних питомцев [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На экранах японского телевидения вышел сюжет об уроженке Удмуртии Алине Загитовой. Об этом сообщает сайт sports.ru.

В сюжете показывается малоизвестная сторона олимпийской чемпионки. Ее дом, мама, а также любимые домашние питомцы – собака Масару и кошка Ириска.

Напомним, что после чемпионата Европы-2019 рэп ведущие белорусского канала прочитали рэп про Алину Загитову. Видео есть по ссылке.

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Алина Загитова в прайм тайм на японском ТВ Zagitova on Japan TV.Японское телевидении опять показало Алину Загитову с малоизвестной стороны, побывав у неё дома в гостях и показав моменты частной жизни. Впервые на японском ТВ мама Алины, а также домашние питомцы Масару и кошка Ириска... Подписаться на канал Чтобы не пропустить новые видео, подписываемся https://bit.ly/2Hdtklt

ИСТОЧНИК KP.RU

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