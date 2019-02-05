Жители Ижевска смогут совершить оригинальные покупки, слепить пельмени на скорость и выиграть призы

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-05T15:19:24+03:00

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С 6 по 10 февраля впервые у гипермаркета «Магнит» по ул. Молодёжной, 107а, развернется «Всероссийская ярмарка» от Выставочного центра «УДМУРТИЯ». Горожан ждет изобилие товаров от предпринимателей, производителей из разных уголков России и развлекательная программа.

От авторских сыров до сумок из дизайнерской кожи

Для вкусного стола участники предложат рыбные и мясные деликатесы, авторские сыры из сыроварен Костромы, Перми и других городов, натуральные полезные сладости, продукты пчеловодства, специи мира, натуральные морсы и кисели, чаи. Для практичных домохозяек будут представлены текстиль в стиле прованс, тысячи полезных аксессуаров для кухни и дома. Для модниц и модников – финская верхняя одежда, головные уборы, унты, валеши с декором из бусин, меха и стразов, кашемировые изделия, дизайнерские сумки из кожи, палантины.

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Лепи пельмени и выигрывай призы!

В поддержку Всемирного дня пельменя на «Всероссийской ярмарке» 9 и 10 февраля пройдет семейный конкурс «Пельменелепия». Для участия нужно собрать команду из трех человек – двух взрослых и ребенка от 5 до 14 лет. До 7 февраля подать заявку на участие по Viber/WA +79128511177 или cma@vcudm.ru с указанием ФИО участников, возраста, населенного пункта и телефона. 9 февраля 20 команд примут участие в первом этапе конкурса. В финал пройдут 10 команд. И 10 февраля будут определены три команды-победителя, которым достанутся сертификаты номиналом 10 000, 7 000 и 5 000 рублей на ярмарочные покупки. Кстати, последний рекорд конкурса – 100 пельменей, слепленных за 10 минут.

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Кроме того, розыгрыш вкусных и полезных товаров с ярмарки ждет покупателей, которые совершат покупку от 500 рублей, заполнят купон и опустят его в барабан. Розыгрыш состоится 10 февраля в 14.00*.

Приглашаем за покупками, подарками и праздничным настроением!

Павильон у гипермаркета «Магнит», ул. Молодежная, 107а

Время работы: 6-9 февраля с 10.00 до 19.00, 10 февраля с 10.00 до 16.00.

Телефон контроля качества: 8-912-856-10-28

Подробности: vk.com/ya_izh

*Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша и конкурса «Пельменелепия», а также количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8-912-856-10-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU