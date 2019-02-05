2019-02-05T14:27:46+03:00
Происшествия

Жительница Удмуртии трагически погибла в собственном хлеву

Вечером она пошла кормить поросят и не вернулась
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В одной из деревень Малопургинского района 1 февраля случилось страшное происшествие. Местный житель 1963 года рождения рано утром обнаружил в хлеву свою мертвую супругу 1962 года рождения. На теле женщины имелись следы насильственной смерти.

Как сообщил старший следователь Завьяловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Андрей Леонтьев, установлено, что накануне мужчина приехал домой и лег спать раньше обычного по причине плохого самочувствия. Когда он уснул, его супруга, судя по всему, отправилась в хлев, чтобы накормить домашних животных. Там у женщины предположительно случился эпилептический припадок. Она упала и потеряла сознание в загоне свиней.

По предварительной версии, голодные животные напали на беспомощную хозяйку, нанеся ей несколько серьезных ранений: у жертвы оказались повреждены часть лица, ушные раковины и одно предплечье. Женщина скончалась от потери крови.

- По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка на установление всех причин и обстоятельств, все версии произошедшего будут проверяться, - сообщил старший следователь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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