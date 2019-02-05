2019-02-05T15:55:45+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии посадили за неуплату алиментов

В общей сложности мужчина задолжал более 282 тыс. рублей
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Житель Глазова, долгое время уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание ребенка, попал под арест, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры УР.

Установлено, что трудоспособный безработный мужчина без уважительной причины не выплачивал алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери 2016 года рождения. О вступлении решения суда в законную силу он знал, но мер к погашению задолженности не предпринимал, не трудоустраивался и не вставал на учет в службу занятости.

На данный момент общая сумма его задолженности составила более 282 тыс. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был ранее судим. Он проживал совместно с родителями, продукты питания приобретал за их счет. Своей дочери обвиняемый материально не помогал, не встречался с ней и не общался.

За совершенное правонарушение мужчина лишится свободы на срок 4 месяца 10 дней. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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