Из-за погодных условий на дорогах Удмуртии возможны осложнения
Сотрудники ГИБДД по Удмуртии предупреждают водителей о возможных осложнениях на дорогах республики. По данным Удмуртского гидрометцентра снег будет идти и в ночь на 6 февраля. Также сохранится ветер с порывами до 10 м/с.
Из-за погодных условий на дорогах ожидается ухудшение видимости, образование снежного наката и гололедицы. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции.
При недостаточном водительском стаже настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок!
Будьте особо внимательны, не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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