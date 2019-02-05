2019-02-05T16:41:31+03:00
Общество

Из-за погодных условий на дорогах Удмуртии возможны осложнения

Также ожидается гололедица
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Сотрудники ГИБДД по Удмуртии предупреждают водителей о возможных осложнениях на дорогах республики. По данным Удмуртского гидрометцентра снег будет идти и в ночь на 6 февраля. Также сохранится ветер с порывами до 10 м/с.

Из-за погодных условий на дорогах ожидается ухудшение видимости, образование снежного наката и гололедицы. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции.

При недостаточном водительском стаже настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок!

Будьте особо внимательны, не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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