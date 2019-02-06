СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-06T08:26:22+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию на дорогах. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

- Сильнейший снегопад прошёл в Ижевске ночью. Все силы были брошены на подметание проезжей части, работало почти 150 машин. Есть недоработки на перекрёстках, снова образовались заужения на дорогах и снежный накат. В дневную смену подрядчики приступят к устранению этих недочётов, - пояснил глава города.

Также Олег Бекмеметьев отметил, что водителям нужно быть предельно осторожными – соблюдать правила дорожного движения, а также соблюдать скоростной режим.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У ребенка освобождение от физкультуры после болезни, но его заставили присутствовать на уроке, несмотря на то, что урок был зимой на улице! Может ли школа такое себе позволять? – обратились к нам с сразу несколько ижевчанок.

«Комсомолка» решила ответить на этот вопрос и разобраться, при какой температуре отменяют занятия в школах, а при какой – уроки на свежем воздухе и прогулки в детских садах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU