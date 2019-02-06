С 28 января по 3 февраля в Удмуртии ОРВИ заболело свыше 14 тысяч человек
В Удмуртии в период с 28 января по 3 февраля ОРВИ заболело 14887 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
При этом, уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 23,3%. За неделю с жалобами на респираторные заболевания в больницу обратились 7208 человек.
Районы, где уровень заболеваемости был превышен: Увинский, Игринский, Глазовский, Камбарский, Селтинский.
Из 980 проб от больных респираторными инфекциями, исследованных в лабораториях, установлено 36 случаев заболевания гриппом А.
Роспотребназдор рекомендует проводить профилактику и при первых симптомах заболевания обращаться в больницу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, сколько техники вышло на дороги в ночь на 6 февраля (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»