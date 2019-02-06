С 28 января по 3 февраля в Удмуртии ОРВИ заболело свыше 14 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-06T09:06:50+03:00

Но эпидемический порог не был превышен

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В Удмуртии в период с 28 января по 3 февраля ОРВИ заболело 14887 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

При этом, уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 23,3%. За неделю с жалобами на респираторные заболевания в больницу обратились 7208 человек.

Районы, где уровень заболеваемости был превышен: Увинский, Игринский, Глазовский, Камбарский, Селтинский.

Из 980 проб от больных респираторными инфекциями, исследованных в лабораториях, установлено 36 случаев заболевания гриппом А.

Роспотребназдор рекомендует проводить профилактику и при первых симптомах заболевания обращаться в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU