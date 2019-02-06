Директора турагентства в Ижевске обвиняют в краже более 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-06T09:32:28+03:00

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В Ижевске директора турагентства обвиняют в краже более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 31-летняя женщина, директор турагентства с августа 2016 по октябрь 2017 года заключала договоры на приобретение путевок, но не бронировала и не оплачивала тур, а деньги, которыми граждане оплачивали тур тратила в личных целях, - сообщает ведомство.

Таким образом женщина обманула 16 клиентов на общую сумму 1529000 рублей. Однако в ходе следствия, обвиняемая возместила материальный ущерб – 370 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд, женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU