Директора турагентства в Ижевске обвиняют в краже более 1,5 млн рублей
В Ижевске директора турагентства обвиняют в краже более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 31-летняя женщина, директор турагентства с августа 2016 по октябрь 2017 года заключала договоры на приобретение путевок, но не бронировала и не оплачивала тур, а деньги, которыми граждане оплачивали тур тратила в личных целях, - сообщает ведомство.
Таким образом женщина обманула 16 клиентов на общую сумму 1529000 рублей. Однако в ходе следствия, обвиняемая возместила материальный ущерб – 370 тысяч рублей.
Уголовное дело передано в суд, женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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