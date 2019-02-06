На улице Берша в Ижевске началось строительство школы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-06T16:41:41+03:00

Школа будет рассчитана на 1224 места

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В Ижевске началось строительство школы на улице Берша. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Школа, рассчитанная на 1224 места, будет построена в рамках федеральной программы. По такому же проекту построены школы в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани.

- В настоящее время на строительной площадке ведется обустройство котлована и выполняются работы по погружению свай для определения несущей способности грунтов на динамическую нагрузку. Срок завершения строительства, согласно муниципальному контракту, - июль 2020 года, - сообщил начальник МКУ «Горстрой» Андрей Ткаченко.

В школе расположится два бассейна, обеденный зал с пищеблоком, зал хореографии, актовый зал, две библиотеки, два спортзала и, конечно же, ученические классы.

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ИСТОЧНИК KP.RU