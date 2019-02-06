Уроженка Ижевска Алина Загитова рассказала о планах на Чемпионат мира

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-06T13:43:23+03:00

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Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова на пресс-конференции рассказала о планах на предстоящий чемпионат мира, который состоится с 18 по 26 марта. Об этом сообщает gazeta.ru.

- На чемпионате мира я рассчитываю на победу, сейчас я не катаю никаких программ, но тренируюсь, скоро начну готовиться к турниру, пойдет полная подготовка. Настроение у меня боевое, и я хочу прежде всего доказать себе, что все могу. Прыжки - мое сильное качество. Но в последнее время с ними у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь. Что мне мешает? Наверное, мой чуть-чуть тяжелый характер, - рассказала Алина Загитова.

Также олимпийская чемпионка отметила, что усложнять программу она не собирается. Сейчас важно работать над ошибками, которые она допустила на предыдущих соревнованиях.

Алина Загитова поделилась, что почти не общается со своими друзьями, которых как таковых у нее нет.

Оказывается, кумиром Загитовой является олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Алина Кабаева и певица Селена Гомес.

- Алина Кабаева — очень известная спортсменка, на которую я всегда равняюсь. Смотрела все фильмы и все интервью, которые она дает. Я прямо ей восхищаюсь.

Из известных людей я хотела бы встретиться с Селеной Гомес. Это моя мечта. Слушаю ее музыку в том числе. Мне нравится больше зажигательная музыка. Под медленную можно погрустить, но она редко мне требуется. А зажигательная очень помогает на соревнованиях, - рассказала спортсменка.

Напомним, что японское телевидение показало сюжет про Алину Загитову и то, как она живет. По ссылке есть видео.

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова стала лицом всемирно известного бренда.

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ИСТОЧНИК KP.RU