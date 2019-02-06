СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-06T16:43:45+03:00

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Автомобилистов Ижевска просят не парковать машины вдоль дорог, так как запланированы работы по уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи со снегопадами дорожные службы переходят на усиленный режим работы. Также по информации Удмуртского гидрометцентра 7 февраля по республике ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

МЧС по республике рекомендует населению воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользоваться общественным транспортом, укомплектовать автомобиль тросом для буксировки и лопатой. При дальних поездках предусмотреть запас теплых вещей, топлива и ГСМ. Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта, соблюдать бдительность.

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ИСТОЧНИК KP.RU