Массовые проверки водителей на выявление алкогольного опьянения пройдут в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-07T10:26:24+03:00

С начала 2019 года сотрудники ГИБДД выявили более 250 пьяных водителей

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В Ижевске сотрудники госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на выявление алкогольного опьянения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- С начала 2019 года сотрудники ГИБДД поймали более 250 пьяных водителей. 39 водителей, которые попадались повторно в нетрезвом виде, - сообщает ведомство.

В связи с этим пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель», автолюбителей просят отнестись с пониманием к мероприятию так как действия сотрудников Госавтоинспекции направлены исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения.

Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, позвоните в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700, 415-701.

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ИСТОЧНИК KP.RU