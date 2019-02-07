Массовые проверки водителей на выявление алкогольного опьянения пройдут в Ижевске
В Ижевске сотрудники госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на выявление алкогольного опьянения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- С начала 2019 года сотрудники ГИБДД поймали более 250 пьяных водителей. 39 водителей, которые попадались повторно в нетрезвом виде, - сообщает ведомство.
В связи с этим пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель», автолюбителей просят отнестись с пониманием к мероприятию так как действия сотрудников Госавтоинспекции направлены исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения.
Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, позвоните в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700, 415-701.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Внимание! Автовладельцев просят не парковать машины вдоль дорог. Также неутешительный прогноз от Удмуртского гидрометцентра на 7 февраля (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»