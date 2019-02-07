2019-02-07T11:31:45+03:00
Спорт

Уроженец Ижевска вошел в расширенный состав сборной России по серфингу

Отбор в основной состав пройдет с 17 по 24 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: facebook.com/iamthirtysevenФото: facebook.com/iamthirtyseven
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Уроженец Ижевска, Игорь Вечканов попал на сборы российской команды для участия в первенстве Европы по серфингу, которое пройдет в марте 2019 года.

Среди мужчин на сборы отправляются девять мужчин, среди них 32-летний Игорь Вечканов. Отбор в расширенный состав происходил по результатам выступлений на российских соревнованиях по серфингу в 2018 году.

С 17 февраля по 24 февраля в Португалии состоятся тренировки, в процессе которых тренер будет отбирать спортсменов в основной и резервный состав сборной для участия в первенстве Европы, а также в мировых серф-играх в сентября в Японии.

Игорь Вечканов родился в Ижевске, в 2008 году окончил «Факультет информационных технологий и вычислительной техники» Удмуртского госуниверситета. Живет на Тайском острове Пхукет уже 8 лет. Спортсмен готовится к соревнованиям все свободное от работы время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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