2019-02-07T10:35:52+03:00
Общество

Администрация Ижевска опубликовала график уборки снега 7 февраля

В четверг на улицы вышли 110 единиц спецтехники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В связи со снегопадом в Ижевске 7 февраля, в четверг, был опубликован график уборки снега на улицах города.

С 08:00 до 12:00 проводится обработка дорог противогололедными материалами.

С 12:30 до 20:00 спецтехника будет убирать снег на следующих улицах: пр. Копровый, ул. Автозаводская, 40 лет Победы, Петрова, Молодежная, Сабурова, Берша, пр. Калашникова, Самсонова, Курченко, Кудинова, Маслюкова, Рупасова, Труда, Т. Барамзиной, Короткова, Барышникова, Спортивная, Сарапульский тракт, мкрн Костина Мельница, Медведево, дорога на кладбище, Маяковского, М. Горького, Кирова, Песочная, К. Маркса, Магистральная, Партизанская, пер. Железнодорожный, Маркина, Володарского, Красноармейская, Чугуевского, Воровского, Промышленная, Орджоникидзе, Ракетная, Камбарская, Союзная, К. Либкнехта, Удмуртская, Ленина, 40 лет Победы, Первомайская, Холмогорова, Майская, Красная, пер. Широкий, В. Сивкова, Наговицына, Краева, пер. Революционный, Пастухова, Свердлова, Советская, Пушкинская, Коммунаров, Лихвинцева, пер. Северный, пер. Раздельный, Красногеройская, Красноармейская, Свободы, Авангардная, Репина, Серова, 9 Января, Ворошилова, пр. Автозаводской, дорога на СХВ, Славянское и Воткинское шоссе, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы, Буммашевская короткая, Дзержинского, 10 лет Октября, Кузнечная, Владивостокская, Буммашевская длинная, Потемкина, Тимирязева, Совхозная, 8 Марта, пер. Спартаковский, Фронтовая, Южная набережная, Заречная, Крылова, Шабердинский тракт, Клубная, Новоажимова, Баранова, О. Кошевого, Азина, Областная, Гагарина, Кирпичная, Береговая, 50 лет Пионерии, Щорса, Смоленская, Шумайлова, Родниковая.

Водителей просят не парковать машины вдоль дорог и по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле.

Напомним, что из-за погодных условий дорожные службы переходят на усиленный режим работы (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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