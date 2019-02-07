Средняя стоимость на вторичное жилье в Удмуртии за год увеличилась на 2,1%

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-07T13:00:26+03:00

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В Удмуртии цена на вторичное жилье выросла на 2,1%. Об этом сообщают специалисты «Авито Недвижимость».

Теперь средняя цена за один квадратный метр достигла 38 712 рублей. Эта цифра составляет 19% от средней стоимости квадратного метра в Москве.

В рейтинге по возрастанию цен Удмуртия оказалась на 11 строчке, на первом месте Челябинская область, там цена за квадратный метр - 28 621 рубль, самое дорогое жилье в Москве - 204 382 рублей, за квадратный метр.

Цены увеличивались в течение всего года, но самый резкий скачок произошел в ноябре, после повышения ипотечных ставок (в большинстве регионов именно в этом месяце стоимость квадратного метра достигла уровней 2015 года).

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ИСТОЧНИК KP.RU