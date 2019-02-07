Сильный снегопад в Ижевске сохранится до вечера 8 февраля
В Ижевске сильный снег сохранится до вечера 8 февраля. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
На дорогах сохранится снежный накат и заносы, а также ухудшение видимости. Водителей просят быть предельно осторожными.
По данным сервиса Яндекс погода, 7 февраля, в четверг, температура вечером составит -11…-10 градусов, снег, порывы ветра до 5 м/с.
8 февраля, в пятницу, температура днем составит -12…-9 градусов, ночью -18…-14 градусов, снег.
9 февраля, в субботу, температура днем составит -11…-8 градусов, ночью -6 градусов, снег.
10 февраля, в воскресенье, температура днем составит -4 градуса, ночью -7…-6 градусов, небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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