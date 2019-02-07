В Ижевске предложили включить кальянные в список мест, где запрещено быть несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-07T17:17:58+03:00

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В Ижевске на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике предложили кальянные включить в список мест, где запрещено быть несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

- Документ был разработан в связи обеспокоенностью депутатского корпуса ростом популярности использования кальянов среди детей и молодёжи, которые зачастую, поддаваясь моде, не осознают вред, причиняемый их организму, - отметила руководитель постоянной комиссии Надежда Михайлова.

Изменения планируют внести в закон «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртии». Перечень мест, где запрещено находится несовершеннолетним, дополнят запретом нахождения в кальянных, местах, где оказываются услуги по приготовлению и обслуживанию кальянов, а также местах, в которых допускается использование электронных сигарет.

Постоянная комиссия поддержала проект закона. Он будет рассмотрен на сессии Государственного Совета 26 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU