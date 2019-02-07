«Пошла к двери в трамвае и едва не села на шпагат!»: почему в общественном транспорте скользко?

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-07T16:14:11+03:00

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Жители Ижевска начали жаловаться на скользкий пол в общественном транспорте. «Комсомолка» разбиралась в проблеме.

-Ехала на трамвае в сторону Буммаша, - жалуется Ксения Аксенова. На полу были огромные лужи. Пошла к двери и едва не села на шпагат! Вовремя схватилась за поручень, поэтому все обошлось. А ведь ехала на встречу, вся такая красивая. Было бы, мягко скажем, неприятно, если бы я упала!

- Ехала на 14-м троллейбусе, и там очень скользкая лестница. Я чуть не упала на металлических ступеньках, - говорит Екатерина Ардашева.

В пресс-службе ИПОПАТ и ИжГЭТ сообщили, что изготовили транспорта делают стандартное покрытие. В Ижевске на это покрытие укладывают резину, и когда резина изнашивается пол становится скользким. Если есть жалобы, руководство организаций проверяет конкретные автобусы и троллейбусы.

Если вы заметили, что в общественном транспорте скользкий пол нужно звонить по номеру перевозчика, который указан в каждом транспорте. При этом нужно будет обязательно назвать номер транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU