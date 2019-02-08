В Ижевске начали подготовку к паводку

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-08T06:29:56+03:00

Уже начались работы по снижению уровня воды

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В Ижевске, 6 февраля начали подготовку к паводку. Сейчас проводятся работы по предпаводковому понижению уровня воды в городском пруду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

- Целью данного мероприятия является предотвращение переполнения водоемов паводковыми водами до того, как начнется массовое таяние снега, - сообщает ведомство.

Работы будут продолжаться до 25 марта – ежедневно уровень воды будет опускаться на 1-3 см в сутки.

Жителей Удмуртии предупреждают об образовании трещин на пруду. В связи с этим не рекомендуется выходить на лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU