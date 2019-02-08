Бывшего фитнес-инструктора из Удмуртии обвинили в убийстве

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-08T08:56:44+03:00

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В Удмуртии бывшего фитнес-инструктора обвинили в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В Глазове, 30 августа 2018 года, пьяный мужчина, который работал фитнес-инструктором, в ходе ссоры избил знакомого, в результате чего потерпевший скончался. Также в начале июня 2018 года избил еще одного своего знакомого, - сообщает ведомство.

В результате драки потерпевшему причинены телесные повреждения.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU