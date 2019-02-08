Александр Бречалов пригласил посла Кубы на празднование Дня оружейника в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил посла Кубы поучаствовать в праздновании Дня оружейника в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Накануне чрезвычайный и полномочный посол Кубы посетил Удмуртию.
- Наши народы связывают очень давние и крепкие отношения. Сегодня у нас с вами есть все возможности активно развиваться. Мы готовы вместе двигаться вперёд. Мы заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Кубой. Рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча и ваше посещение предприятий республики дадут дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству, – отметил Глава республики.
-Удмуртия – небольшая республика, но её потенциал очень большой. Мы хотели бы вместе его использовать, – заключил Херардо Пеньяльвер Порталь. Он поблагодарил Главу республики за радушный приём.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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