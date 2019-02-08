2019-02-08T08:40:36+03:00
Общество

Благоустройство лесопосадки на улице Оружейника Драгунова обсудили в Ижевске

В 2019 году запланированы работы по благоустройству
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: гугл картыФото: гугл карты
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В Ижевске обсудили план благоустройства территории прилегающей к улице Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На встрече с жителями района рассказали о результатах проведенного социсследования по вопросу благоустройства парковой зоны и особенностях проектируемой территории. Все участники разделились на 11 небольших групп, с каждой из которых работал профессиональный модератор. По итогам групповой работы жители спроектировали 11 схем с 208 желаемыми сценариями использования территории, а также обозначили текущие сценарии использования парковой зоны, ее проблемы и положительные стороны.

Администрации Ижевска передали все результаты совместной работы для подготовки проекта.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов не так давно прогулялся по лесопосадке на улице Оружейника Драгунова в Ижевске. И сейчас появилась новость, что ее будут благоустраивать (подробнее).

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Вы думаете, что до весны еще далеко? На ижевском пруду уже начали подготовку к паводку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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