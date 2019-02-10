Главного следователя Удмуртии перевели работать в Рязанскую область

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-10T07:59:38+03:00

Владимира Никешкина освободили от должности руководителя СУ СК России по Удмуртии

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Главного следователя Удмуртии Владимира Никешкина освободили от занимаемой им должности. Соответствующий Указ президента России был подписан 8 февраля 2019 года и опубликован на сайте главы государства.

Также в документе сообщается о назначении генерал-лейтенанта юстиции Владимира Никешкина на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Напомним, что последние годы следственное управление по Удмуртии входило в десятку лучших по всей стране. Достаточно вспомнить, что в этом году глава Следственного Комитета России поблагодарил управление по республике за высокий уровень раскрываемости убийств.

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ИСТОЧНИК KP.RU