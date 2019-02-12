2019-02-12T06:05:28+03:00
Политика

В Ижевске завершилась реорганизация Управления образования и Управления дошкольного образования и воспитания

Из 17 юридических лиц системы управления образованием остались пять
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В конце января в Ижевске завершилась реорганизация двух структурных подразделений Администрации Ижевска - Управление дошкольного образования и воспитания присоединено к Управлению образования, а также объединены муниципальные учреждения - централизованные бухгалтерии Центров дошкольного образования.

Как рассказал заместитель Главы Администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков, в результате реорганизации из 17 юридических лиц системы управления образованием остались пять.

Также будут освобождены 7 зданий общей площадью более 4,3 тыс. кв. м, в том числе 536,3 кв. м в школах №№ 28 и 95 - для организации учебного процесса, на месте здания по ул. Ворошилова, 46а планируется строительство нового детского сада на 220 мест.

Здания по Воткинскому шоссе, 52а, ул. Авангардная, 15, ул. М. Горького, 69, ул. К. Маркса, 171 будут переданы в казну города для дальнейшей реализации. Объединенное Управление образования разместится в здании по ул. Ленина, 2, ориентировочная дата переезда - 18 марта 2019 года.

- Итогом работы по реорганизации двух структурных подразделений станет создание единого образовательного пространства, обеспечение преемственности «школа - детский сад», единая оценка качества образования, рациональное использование бюджетных средств, - подчеркнул Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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