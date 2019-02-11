2019-02-11T18:56:27+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова высказалась об уходе из спорта

Она семь раз пыталась уйти из фигурного катания
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска, Алина Загитова высказалась об уходе из спорта. Об этом она рассказла в интервью Glamour.

- Фигурное катание я бросала, наверное, семь раз, что меня останавливало? Сначала родители. А потом я уже сама понимала, что мне это нравится, что мне хочется этим заниматься. Естественно, я была всего лишь ребенком и хотела, как и все дети, дурачиться, играть на площадках, сходить на каток просто с друзьями. Я поняла, насколько это для меня важно, и на седьмой раз уже все. Я занимаюсь своим любимым делом, - пояснила фигуристка.

Напомним, что 16-летняя Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании и серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. А также серебряным призером чемпионата Европы-2019 по фигурному катанию.

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Алину Загитову показали с малоизвестной стороны по японскому телевидению. По ссылке есть видео.

Известный тренер Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу проката уроженки Ижевска Алины Загитовой (подробнее).

Алина Загитова раскрыла небольшие детали того, что осталось за кадром победы на Олимпиаде-2018. Например, фигуристка призналась, что ограничивала себя в еде настолько, что боялась пить воду (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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