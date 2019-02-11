Фигуристка из Ижевска Алина Загитова высказалась об уходе из спорта

11 Февр. 12:02 2019-02-11T18:56:27+03:00

Она семь раз пыталась уйти из фигурного катания

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Олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска, Алина Загитова высказалась об уходе из спорта. Об этом она рассказла в интервью Glamour.

- Фигурное катание я бросала, наверное, семь раз, что меня останавливало? Сначала родители. А потом я уже сама понимала, что мне это нравится, что мне хочется этим заниматься. Естественно, я была всего лишь ребенком и хотела, как и все дети, дурачиться, играть на площадках, сходить на каток просто с друзьями. Я поняла, насколько это для меня важно, и на седьмой раз уже все. Я занимаюсь своим любимым делом, - пояснила фигуристка.

Напомним, что 16-летняя Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании и серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. А также серебряным призером чемпионата Европы-2019 по фигурному катанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU