Движение по улице Восточной ограничат в Ижевске

12 Февр. 06:31 2019-02-12T09:56:48+03:00

Проехать будет нельзя в районе дома №22

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Движение по улице Восточной, в районе дома №22, ограничат в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение связано с ремонтом водопровода. Проехать нельзя будет с 8:00 11 февраля до 23:00 16 февраля и с 8:00 18 февраля до 23:00 23 февраля.

МУП г. Ижевска «Ижводоканал» рекомендовано установить на месте работ соответствующие знаки и ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU