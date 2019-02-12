Движение по улице Восточной ограничат в Ижевске
Движение по улице Восточной, в районе дома №22, ограничат в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничение связано с ремонтом водопровода. Проехать нельзя будет с 8:00 11 февраля до 23:00 16 февраля и с 8:00 18 февраля до 23:00 23 февраля.
МУП г. Ижевска «Ижводоканал» рекомендовано установить на месте работ соответствующие знаки и ограждения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
На центральной площади в Ижевске «Газель» сбила 5-летнего мальчика (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»