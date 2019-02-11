На центральной площади в Ижевске «Газель» сбила 5-летнего мальчика

11 Февр. 14:00 2019-02-11T18:50:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске, у центральной площади, напротив дома №221 по улице Пушкинская, 9 февраля «Газель» сбила пятилетнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 35-летний мужчина, водитель «Газели» наехал на пешехода – пятилетнего мальчика, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход получил травмы, все обстоятельства аварии выясняются.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения, о максимальной внимательности на дороге, терпеливом отношении к другим участникам дорожного движения.

Помните, человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Безопасность и порядок на дорогах во многом зависит от всех нас – участников дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители нескольких домов в Ижевске остались без водоснабжения (подробнее).

Фигуристка Алина Загитова рассказала, сколько раз хотела бросить спорт (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU