На центральной площади в Ижевске «Газель» сбила 5-летнего мальчика
В Ижевске, у центральной площади, напротив дома №221 по улице Пушкинская, 9 февраля «Газель» сбила пятилетнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- 35-летний мужчина, водитель «Газели» наехал на пешехода – пятилетнего мальчика, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход получил травмы, все обстоятельства аварии выясняются.
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Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения, о максимальной внимательности на дороге, терпеливом отношении к другим участникам дорожного движения.
Помните, человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Безопасность и порядок на дорогах во многом зависит от всех нас – участников дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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