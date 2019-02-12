2019-02-12T10:46:05+03:00
Общество

Tele2 в Удмуртии делает ставку на развитие 4G

Еще 240 тыс. жителей республики теперь могут пользоваться высокоскоростным интернетом
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги технического развития в Удмуртии за 2018 год.

Выяснилось, что востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 в республике растет: с начала года трафик в сетях LTE вырос в 3,5 раза, а доля 4G в общем объеме потребления мобильного интернета достигла 65%. На фоне массового интереса к технологии оператор сосредоточился на увеличении емкости действующей сети в крупных городах республики и расширении покрытия в малых населенных пунктах региона.

Новые базовые станции LTE появились как в густонаселенных жилых районах с постоянно растущим объемом интернет-трафика, так и в отдаленных населенных пунктах области. Так высокоскоростной интернет появился в десятках поселков и деревень Завьяловского, Увинского, Воткинского, Малопургинского, Вавожского, Шарканского, Можгинского, Алнашского, Игринского, Дебесского и других районов республики. Всего в течение 2018 года возможность интернет-серфинга на высоких 4G-скоростях получили более 240 тысяч жителей региона.

Параллельно с развитием технологии 4G Tele2 продолжает расширять в регионе географию покрытия сети третьего поколения. Это позволяет перераспределить голосовой трафик из сетей 2G, а значит улучшить качество передачи голоса и надежность соединения. В 2018 году доступ к 3G-технологии получили еще 100 тысяч жителей республики.

Преимуществами скоростного мобильного интернета оператора сегодня могут воспользоваться уже более 1,4 млн жителей Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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