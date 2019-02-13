2019-02-13T11:05:17+03:00
Происшествия

13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Свидетелем на суде выступит бывший замминистра транспорта республики Александр Соловьев
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Завьяловском суде сегодня, 13 февраля, состоится очередное слушание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.

- В списке свидетелей обвинения значится 170 человек. Часть из них постоянно проживает за пределами Удмуртской Республики, - сказал Малыгин журналистам перед очередным заседанием суда по делу экс-главы Удмуртии.

Ключевым свидетелем станет бывший замминистра транспорта республики Александр Соловьев.

- Кроме того, по уголовному делу собрано очень большое количество письменных, вещественных доказательств, материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных в том числе и в виде аудио- и видеозаписей. Материалы дела насчитывают 65 томов, - добавил Малыгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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