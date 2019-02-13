2019-02-13T17:12:23+03:00
Общество

Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ

Эфир состоится 16 февраля [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/prmkov/Фото: instagram.com/prmkov/
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Ижевчанин Дмитрий Пермяков выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.

- Эфир состоится в субботу, 16 февраля, в 20:00. Давайте делиться большим чёрным сердцем, которое является моим символом, - написал Дмитрий.

- Кадры из анонса, в которых фигурировал Дима, вызвали настоящий ажиотаж в комментариях: все срочно хотели знать, кто он - этот парень с гитарой и гипнотическим тембром, пробирающим даже за пару секунд видео. Отвечаем: Дима - молодой автор-исполнитель, студент ВГИКа, делающий проникновенную и нежную мужскую лирику и исполняющий её на небольших московских концертах, - написали в официальной группе проекта.

Напомним, что в этом году в эфире телеканала ТНТ покажут уже второй сезон «Песен».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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