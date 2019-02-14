В Ижевске без холодной воды временно останутся детский сад и несколько домов

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-14T07:46:30+03:00

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14 февраля 9:00 в Ленинском районе Ижевска временно приостановят подачу холодной воды в несколько жилых домов и детский сад. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Воду отключат на ул. 1-ая Ключевская, 215, частных домов на ул. 1-ой Ключевской и ул.Уфимской, а также в детском саду №215. Это связано с проведением врезки построенного водопровода. Водоснабжение организуют с колонки в районе ул.Саратовской, 1 и ул.Краснознаменной, 79.

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ИСТОЧНИК KP.RU