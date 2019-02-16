Озвучены новые сроки ремонта моста через реку Подборенка возле школы №5 в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-16T12:19:32+03:00

Ремонтные работы там должны были завершиться еще 31 декабря

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Сроки ремонта моста через реку Подборенка у школы №5 в Ижевске сдвинулись на полгода. Ремонт должен был завершиться еще 31 декабря, однако, как обратили внимание ижевчане, работы там приостановлены.

Как пояснили в пресс-службе Администрации Ижевска, уже во время ремонта потребовалось внести корректировки в элементы лестницы со стороны улицы Родниковой, а это привело к изменению проекта.

–19 декабря 2018 года в проектную документацию были внесены необходимые корректировки, и документация была выдана в производство подрядчику, - сообщили в городской администрации. -Однако ООО АКСЭС стало уклоняться от исполнения работ по контракту.

Сейчас рассматривается вариант расторжения контракта с подрядчиком, при этом компания будет вынуждена платить неустойку. После проведения новых торгов, ремонт планируется возобновить в апреле, а завершить работы – в июне 2019 года. На завершение работ предусмотрен 1,3 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU