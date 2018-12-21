Проверка слуха: Чтобы добраться до школы, ижевским школьникам приходится скатываться с горки?

«Чтобы добраться до школы, нам приходится буквально скатываться с горок. Мост, по которому мы ходили раньше, разрушен – и теперь мы вынуждены пробираться сквозь сугробы. Когда, наконец, ситуация решится?»

Мост через реку Подборенка.

С таким вопросом обратились в редакцию родители учеников пятой школы, находящейся на улице Карла Маркса. Мы решили проверить – действительно ли разрушен мост?

Оказалось, что действительно некоторое время назад в логу, который ведет к школе, начались строительные работы – со стороны улицы Родниковой демонтировали лестницу и повесили предупреждающую табличку «Идут строительные работы. Проход запрещен». Несмотря на это, некоторые жители по привычке шли в этом направлении – и вместо привычных ступенек встречали ледяной накат.

Вместо привычных ступенек ижевчане встречают ледяной накат.

-Мы же понимаем, что тут люди ходят. Ну, надо быть аккуратнее, чтобы не поскользнуться. Нет, мост убирать не будут, мы просто демонтаж лестницы одной производим. Видите, с другой стороны лестницу не трогаем, - рассказали специалисты, которые ведут работы на этом участке.

Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, большинство местных жителей выбирают хоть и более долгую, но безопасную дорогу – в обход.

КОГДА ЗАКОНЧАТ РАБОТЫ?

По данным «Службы городского строительства» города Ижевска, согласно проектной документации, на этом участке выполняется капитальный ремонт конструкций лестничных сходов и пешеходного перехода через реку Подборенка. Предполагается, что работы закончатся до 31 декабря 2018 года.

Ведомство подтверждает информацию о том, что с двух сторон лестничных сходов вывешены информационные аншлаги с указанием производимых работ. А также наименованием подрядной организации – исполнителя по Муниципальному контракту и ответственного лица с номером телефона. Заметим, что в действительности никаких данных, кроме предупреждения о прохождении строительных работ, не указано.

Фото: Диля Ахмадишина

Этот мост является элементом благоустройства территории Ижевска, за его содержание отвечает «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (СБиДХ).

Почему не предусмотрен другой подход к мосту через реку Подборенка на время строительных работ неизвестно. Как и то, почему ижевчане проходят там, где, казалось бы, запрещено.

Чтобы обойти мост через реку Подборенка, нужно потратить немало времени. На карте мы отобразили самый короткий путь.

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