2019-02-16T15:40:31+03:00
Общество

Спортсменка из Удмуртии Алина Загитова поздравила свою собаку с праздником

Щенка породы иката-ину подарили спортсменке после победы на Олимпиаде
Наталья Сорокина
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Щенка породы акиата-ину подарили Алине Загитовой почти год назад. Фото: www.instagram.com/azagitovaЩенка породы акиата-ину подарили Алине Загитовой почти год назад. Фото: www.instagram.com/azagitova
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Спортсменка из Удмуртии, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила свою собаку с днем рождения.

- Масару сегодня 1 годик!!! С Днём Рождения, моя любимая! Моя радость, поддержка и вдохновение!!! Будь здоровой и послушной, - написала на своей странице в инстаграм Алина Загитова.

Пост спортсменки понравился уже более 90 тысячам человек, некоторые поклонники оставляют поздравления под фотографией:

«Две красавицы! Похожи))».

«С Днем рождения Желаю вам счастья и здоровья».

«Такая же милашка, как и ты, Алиночка».

Напомним, щенка породы акиата-ину подарили Алине Загитовой почти год назад. После того, как спортсменка призналась, что очень хочет собачку той же породы, что из фильма «Хатико», на ее желание тут же откликнулось Общество защиты собак акита-ину и предложили ей на выбор пять щеночков. Как писала «Комсомолка», на церемонии вручения собаки присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Пост спортсменки понравился уже более 90 тысячам человек, некоторые поклонники оставляют поздравления под фотографией. Фото: www.instagram.com/azagitova

Пост спортсменки понравился уже более 90 тысячам человек, некоторые поклонники оставляют поздравления под фотографией. Фото: www.instagram.com/azagitova

Собака породы акита-ину знает несколько команд и узнает хозяйку. Фото: www.instagram.com/azagitova

Собака породы акита-ину знает несколько команд и узнает хозяйку. Фото: www.instagram.com/azagitova

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ИСТОЧНИК KP.RU

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