2019-02-17T10:20:29+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают 14-летнего подростка

Два дня назад он ушел из дома в неизвестном направлении
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"ФОТО: ПСО "РЕГИОН 18"
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15 февраля в Ижевске пропал 14-летний подросток Ложкарев Дмитрий Александрович. 15 февраля. Он ушел из дома, расположенного по ул.Тимирязева, в неизвестном направлении. Об этом сообщают в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Подросток был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, кроссовки с рисунком в виде латинской буквы «N» красного цвета и серую шапку. Рост мальчика – 135-140 см, телосложение – плотное, волосы – светлые, прямые, глаза – голубые, лицо – бледное.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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