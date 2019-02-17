2019-02-17T11:01:48+03:00
Общество

Житель Удмуртии стал победителем Международной универсиады МГУ

Он стал первым в индивидуальном туре заключительного этапа
Анастасия Волкова
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ФОТО: Михаил МонашевФОТО: Михаил Монашев
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Студент Института экономики и управления УдГУ Михаил Монашев победил в индивидуальном туре заключительного этапа V Международной универсиады Высшей школы бизнеса МГУ по предпринимательству и управлению бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Состязание включало в себя два этапа: заочный - отборочный тур и очный - индвидуальный и групповой этапы. В заключительном приняли участие около 70 человек из стран СНГ и регионов России. Победители и призеры получат льготы при поступлении в магистратуру ВШБ МГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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