Житель Удмуртии стал победителем Международной универсиады МГУ
Студент Института экономики и управления УдГУ Михаил Монашев победил в индивидуальном туре заключительного этапа V Международной универсиады Высшей школы бизнеса МГУ по предпринимательству и управлению бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.
Состязание включало в себя два этапа: заочный - отборочный тур и очный - индвидуальный и групповой этапы. В заключительном приняли участие около 70 человек из стран СНГ и регионов России. Победители и призеры получат льготы при поступлении в магистратуру ВШБ МГУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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