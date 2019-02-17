В Удмуртии пропал 14-летний подросток
В Удмуртии разыскивают 14-летнего жителя д.Нижний Вишур (Можгинский район – прим.ред) Кушаева Степана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.
Степан ушел из дома 15 февраля и до сих пор не вернулся. Был одет в спортивную вязаную шапку черного цвета с помпоном, темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны и черные зимние кроссовки.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (34139) 3-15-11, 3-15-31 (Дежурная часть Отдела МВД России «Можгинский»).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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