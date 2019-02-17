2019-02-17T13:25:04+03:00
Общество

В Удмуртии пропал 14-летний подросток

Он ушел из дома и не вернулся
Анастасия Волкова
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ФОТО: МВД по УдмуртииФОТО: МВД по Удмуртии
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В Удмуртии разыскивают 14-летнего жителя д.Нижний Вишур (Можгинский район – прим.ред) Кушаева Степана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Степан ушел из дома 15 февраля и до сих пор не вернулся. Был одет в спортивную вязаную шапку черного цвета с помпоном, темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны и черные зимние кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (34139) 3-15-11, 3-15-31 (Дежурная часть Отдела МВД России «Можгинский»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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