В Удмуртии пропал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-17T13:25:04+03:00

Он ушел из дома и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии разыскивают 14-летнего жителя д.Нижний Вишур (Можгинский район – прим.ред) Кушаева Степана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Степан ушел из дома 15 февраля и до сих пор не вернулся. Был одет в спортивную вязаную шапку черного цвета с помпоном, темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны и черные зимние кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (34139) 3-15-11, 3-15-31 (Дежурная часть Отдела МВД России «Можгинский»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске разыскивают 14-летнего подростка

ИСТОЧНИК KP.RU