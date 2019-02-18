2019-02-18T15:42:23+03:00
Происшествия

Уголовное дело охранника, который пытался украсть 6,5 млн рублей, направлено в суд Ижевска

Его задержали сотрудники Росгвардии
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске направлено в суд уголовное дело охранника супермаркета, который пытался украсть 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В конце декабря 2018 года мужчина в парике и медицинской маске вошел в служебное помещение, где отобрал у работницы сейф-пакет с 6,5 млн рублей, которые подготовили для инкассации, - сообщает ведомство.

Охранники попытались задержать преступника, но он убежал. Далее подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 12 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Директор регоператора по обращению с ТКО сообщил, какая сумма понадобится для того, чтобы установить контейнерные площадки.

С 18 февраля по маршруту №40 в Ижевске запустили дополнительные автобусы.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Ижевска предупреждают о своевременной уборке снега с козырьков балконов
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту падения 8-летнего школьника с крыльца школы
Около 600 кг некачественного мяса специалисты изъяли в Удмуртии за 2018 год
За 2018 год в Удмуртии отмечен рост кредитования
В бывшем корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся сервисный центр и офисы
За январь 2019 года Регоператор в Удмуртии вывез более 20 тысяч тонн мусора
Автобусов №40 на маршруте в Ижевске стало больше
Фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске
«Удмуртнефть» подтвердила энергоэффективность производства
Мужчине, который пытался изнасиловать девушку в Удмуртии, вынесли приговор
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление северного ветра
В Ижевске выбирают «Самого лучшего папу»
Самовзрывающийся беспилотник представил ижевский концерн «Калашников»
Уроженка Ижевска Алина Загитова станцевала для китайского приложения Tik Tok
Удмуртия оказалась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
Прохождение паводка в Удмуртии ожидается в конце апреля
23 февраля в Ижевске пройдет акция «Однополчане»
Онкодиспансер Удмуртии провел день открытых дверей
Ижевскому хоккейному клубу «Ижсталь» в этом сезоне исполняется 60 лет
Глава Ижевска попросил автовладельцев следить за графиком уборки снега
В понедельник и пятницу в Ижевске потеплеет до -1°С
Жители Удмуртии должны за свет и ЖКУ более 1,2 млрд. рублей
В Ижевске установят памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову
В Удмуртии пропал 14-летний подросток
Биатлонистка из Удмуртии стала 11 в гонке преследования на этапе Кубка мира в США
Житель Удмуртии отправился в колонию за попытку изнасиловать молодую девушку