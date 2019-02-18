Уголовное дело охранника, который пытался украсть 6,5 млн рублей, направлено в суд Ижевска

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-18T15:42:23+03:00

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В Ижевске направлено в суд уголовное дело охранника супермаркета, который пытался украсть 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В конце декабря 2018 года мужчина в парике и медицинской маске вошел в служебное помещение, где отобрал у работницы сейф-пакет с 6,5 млн рублей, которые подготовили для инкассации, - сообщает ведомство.

Охранники попытались задержать преступника, но он убежал. Далее подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU