Автобусов №40 на маршруте в Ижевске стало больше
В Ижевске увеличили количество автобусов на маршруте №40. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
С 18 февраля на маршрут №40 дополнительно вышло 28 рейсов, в час пик интервал движения сокращается до 3-4 минут.
- Пока говорить о положительных результатах внесения изменений на маршруте № 40 рано. Согласно данным объективного мониторинга ГЛОНАСС, 18 февраля несмотря на увеличение количества автобусов этого маршрута интервал движения в утренний час пик отклонялся от планового. Причиной стали дорожные заторы, - сообщает ведомство.
В связи с обращениями от жителей микрорайона Люлли планируется с 1 марта изменить расписание движения на маршруте №6.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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