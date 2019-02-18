2019-02-18T12:54:51+03:00
Общество

Автобусов №40 на маршруте в Ижевске стало больше

Интервал движения в час пик сокращается до 3-4 минут
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске увеличили количество автобусов на маршруте №40. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

С 18 февраля на маршрут №40 дополнительно вышло 28 рейсов, в час пик интервал движения сокращается до 3-4 минут.

- Пока говорить о положительных результатах внесения изменений на маршруте № 40 рано. Согласно данным объективного мониторинга ГЛОНАСС, 18 февраля несмотря на увеличение количества автобусов этого маршрута интервал движения в утренний час пик отклонялся от планового. Причиной стали дорожные заторы, - сообщает ведомство.

В связи с обращениями от жителей микрорайона Люлли планируется с 1 марта изменить расписание движения на маршруте №6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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