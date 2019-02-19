СЕГОДНЯ 06:06 2019-02-19T06:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В ижевских школах сняли режим карантина. Об этом сообщил замглавы администрации города по соцполитике Дмитрий Чистяков.

– С 19 февраля школы начинают работать в обычном режиме, пик заболеваемости пройден. Карантин мы объявили очень своевременно, так как эта неделя сбила заболеваемость. <…> Классные руководители общаются с родителями, дети выздоравливают, и завтра все дружно приступают к учебному процессу, – заявил Чистяков.

Напомним, что карантин в школах Ижевска ввели с 12 февраля в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии начали доследственную проверку по факту падения 8-летнего школьника с крыльца школы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU