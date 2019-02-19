2019-02-19T06:06:40+03:00
Общество

В ижевских школах сняли режим карантина

Школьник отправят на учебу 19 февраля
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В ижевских школах сняли режим карантина. Об этом сообщил замглавы администрации города по соцполитике Дмитрий Чистяков.

– С 19 февраля школы начинают работать в обычном режиме, пик заболеваемости пройден. Карантин мы объявили очень своевременно, так как эта неделя сбила заболеваемость. <…> Классные руководители общаются с родителями, дети выздоравливают, и завтра все дружно приступают к учебному процессу, – заявил Чистяков.

Напомним, что карантин в школах Ижевска ввели с 12 февраля в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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