В Удмуртии начали доследственную проверку по факту падения 8-летнего школьника с крыльца школы

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-18T16:29:40+03:00

В результате падения он получил перелом позвоночника

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии следственным отделом Ижевска организована доследственная проверка по факту падения 8-летнего мальчика с крыльца школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 18 февраля в Ижевске, 8-летний мальчик упал на школьном крыльце и получил перелом позвоночника, - сообщает ведомство.

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет обращено на обеспечение администрацией школы безопасности учеников.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как передавались взятки и для чего вместе с деньгами отправляли рыбу: подробности о деле экс-главы Удмуртии.

Зима в Ижевске: «Комсомолка» собрала фото заметенного города.

А также выяснила, где будет работать снегоуборочная техника 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU