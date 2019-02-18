2019-02-18T16:29:40+03:00
Происшествия

В Удмуртии начали доследственную проверку по факту падения 8-летнего школьника с крыльца школы

В результате падения он получил перелом позвоночника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии следственным отделом Ижевска организована доследственная проверка по факту падения 8-летнего мальчика с крыльца школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 18 февраля в Ижевске, 8-летний мальчик упал на школьном крыльце и получил перелом позвоночника, - сообщает ведомство.

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет обращено на обеспечение администрацией школы безопасности учеников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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