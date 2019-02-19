2019-02-19T09:59:05+03:00
Общество

2-недельный субботник может пройти в Ижевске

У него есть шанс попасть в Книгу рекордов России
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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2-недельный субботник может пройти в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Регионального оператора по вывозу ТКО.

- В апреле 2019 года совместно с Общественной палатой Ижевска, Администрацией города и медиагруппой «Центр» Регоператор планирует провести самый длинный, 2-недельный, субботник в республике. С таким марафоном у столицы Удмуртии есть шанс попасть в Книгу рекордов России, - говорится в сообщении.

Отметим, что о точных датах уборки пока не сообщается. Кстати, за прошедший январь регоператор вывез 20 408 тонн мусора. Это в два раза больше, чем за это же время было собрано в 2018-м (январь 2018-го – 10 389 т).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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