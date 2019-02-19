СЕГОДНЯ 07:44 2019-02-19T07:45:11+03:00

Они будут куплены за счет инвесторов

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Новые аттракционы появятся в Летнем саду Ижевска в 2019 году. Об этом сообщают «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на генерального директора АО «Летний сад им. Горького» Сергея Буторина.

Всего их будет пять: два семейных и три экстремальных.

– Будет установлен один из самых топовых аттракционов – «Музыкальный экспресс» производства Италии. Это семейный аттракцион, в России таких всего три. Второй семейный аттракцион – «Летающие слоны», – рассказал Буторин. – Экстремальный аттракционы это «Бумеранг» и «Тополь». И еще один суперэкстремальный аттракцион – «Башня падения» производства Италии (документы на его покупку пока на подписи).

Отметим, что все новые аттракционы покупаются за счет инвесторов. Общая сумма привлеченных под этот проект инвестиций составит порядка 200 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU