2019-02-19T07:45:11+03:00
Общество

Новые аттракционы появятся в Летнем саду Ижевска

Они будут куплены за счет инвесторов
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

Новые аттракционы появятся в Летнем саду Ижевска в 2019 году. Об этом сообщают «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на генерального директора АО «Летний сад им. Горького» Сергея Буторина.

Всего их будет пять: два семейных и три экстремальных.

– Будет установлен один из самых топовых аттракционов – «Музыкальный экспресс» производства Италии. Это семейный аттракцион, в России таких всего три. Второй семейный аттракцион – «Летающие слоны», – рассказал Буторин. – Экстремальный аттракционы это «Бумеранг» и «Тополь». И еще один суперэкстремальный аттракцион – «Башня падения» производства Италии (документы на его покупку пока на подписи).

Отметим, что все новые аттракционы покупаются за счет инвесторов. Общая сумма привлеченных под этот проект инвестиций составит порядка 200 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

2-недельный субботник может пройти в Ижевске (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Есть вопрос: куда в Ижевске сдать новогоднюю елку?
На территории 1-й РКБ в Ижевске проходят антитеррористические учения
Уроженка Ижевска Алина Загитова подумала над сменой образа
Двое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве
2-недельный субботник может пройти в Ижевске
Отключение света и проблемы с транспортом: как Ижевск пережил непогоду
В ижевских школах сняли режим карантина
Жителей Ижевска предупреждают о своевременной уборке снега с козырьков балконов
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту падения 8-летнего школьника с крыльца школы
Около 600 кг некачественного мяса специалисты изъяли в Удмуртии за 2018 год
За 2018 год в Удмуртии отмечен рост кредитования
Уголовное дело охранника, который пытался украсть 6,5 млн рублей, направлено в суд Ижевска
В бывшем корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся сервисный центр и офисы
За январь 2019 года Регоператор в Удмуртии вывез более 20 тысяч тонн мусора