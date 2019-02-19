На территории 1-й РКБ в Ижевске проходят антитеррористические учения
В Ижевске, 19 февраля, на территории 1-й Республиканской клинической больницы проводятся антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Утром пользователи соцсетей были обеспокоены тем, что происходит на территории больницы.
- Чего-то творится в 1 ркб, три машины ДПС, люди в бронежилетах и корреспонденты с камерой, - сообщают слушатели радио Адам.
Администрация города просит жителей сохранять спокойствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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