2019-02-19T09:49:43+03:00
Общество

На территории 1-й РКБ в Ижевске проходят антитеррористические учения

Администрация города просит жителей соблюдать спокойствие
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске, 19 февраля, на территории 1-й Республиканской клинической больницы проводятся антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Утром пользователи соцсетей были обеспокоены тем, что происходит на территории больницы.

- Чего-то творится в 1 ркб, три машины ДПС, люди в бронежилетах и корреспонденты с камерой, - сообщают слушатели радио Адам.

Администрация города просит жителей сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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