2019-02-20T08:16:27+03:00
Общество

Спектакль ижевского театра Les Partisans вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска»

Спектакль ижевчане представят в Москве 8 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ekb.kassy.ru/show/2-3652/Фото: ekb.kassy.ru/show/2-3652/
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Ижевский театр Les Partisans со спектаклем «Деликатес» (18+) вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска». Об этом сообщается на странице театра.

Билеты на показ в Москве уже раскуплены, а показ состоится еще только 8 марта. Однако в Ижевске постановку представят 22 и 23 февраля в Центре современной драматургии и режиссуры.

- В основу спектакля легли реальные истории преступлений в Завьяловском районе, где автор пьесы Миша Соловьев работает следователем-криминалистом. «Деликатес» играется на фоне белого экрана с видеопроекцией, и по словам экспертов, этого оказывается достаточно, чтобы собранные факты криминальной хроники Удмуртии зазвучали сразу как «Груз 200» Балабанова и «Фарго» Коэнов, – сообщает пресс-служба театра.

СПРАВКА «КП»

Театр основан в 2005 году. В настоящий момент в труппе театра около 30 человек (школьники старших классов, студенты УдГУ и ИжГТУ, рабочая молодежь всех возрастов).

За свою историю театр не раз концептуально менялся, продолжая развиваться и совершенствоваться. Мы и сейчас в направлении поиска новых смыслов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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