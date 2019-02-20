Спектакль ижевского театра Les Partisans вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска»
Ижевский театр Les Partisans со спектаклем «Деликатес» (18+) вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска». Об этом сообщается на странице театра.
Билеты на показ в Москве уже раскуплены, а показ состоится еще только 8 марта. Однако в Ижевске постановку представят 22 и 23 февраля в Центре современной драматургии и режиссуры.
- В основу спектакля легли реальные истории преступлений в Завьяловском районе, где автор пьесы Миша Соловьев работает следователем-криминалистом. «Деликатес» играется на фоне белого экрана с видеопроекцией, и по словам экспертов, этого оказывается достаточно, чтобы собранные факты криминальной хроники Удмуртии зазвучали сразу как «Груз 200» Балабанова и «Фарго» Коэнов, – сообщает пресс-служба театра.
СПРАВКА «КП»
Театр основан в 2005 году. В настоящий момент в труппе театра около 30 человек (школьники старших классов, студенты УдГУ и ИжГТУ, рабочая молодежь всех возрастов).
За свою историю театр не раз концептуально менялся, продолжая развиваться и совершенствоваться. Мы и сейчас в направлении поиска новых смыслов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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