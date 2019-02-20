2019-02-20T08:14:16+03:00
Общество

Белого медведя из зоопарка Удмуртии увезли в другой зоопарк

В зоопарке Ростова-на-Дону его ждет медведица
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Белого медведя Айона из зоопарка Удмуртии увезли в зоопарк в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ижевского зоопарка.

Медведь был привезен в наш зоопарк из Москвы в декабре 2016 года по программе размножения белых медведей. Здесь он повстречал медведицу Думку и на свет появился медвежонок Пурга.

В течение года Айон будет жить в Ростове-на-Дону, а потом вновь вернется в зоопарк Удмуртии.

Фото: пресс-служба Удмуртии

Фото: пресс-служба Удмуртии

- Для транспортировки животное, в первую очередь, иммобилизуют на непродолжительное время. В этот период необходимо произвести все замеры, взять кровь, образцы шерсти, сделать слепки лап и зубов медведя. Затем перенести 350 кг красавца на носилках в специальную клетку для переезда, погрузить его в машину спецтехникой и контролировать, как медведь приходит в себя. Так как Айон довольно крупный и сильный, клетку ему специально изготавливали и везли из Московского зоопарка, - сообщает пресс-служба.

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Медведь Айон.В зоопарк приехал новый житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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